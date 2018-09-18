مسابقة راشد بن محمد لأجمل ترتيل منصة للمواهب

المصدر: دبي - البيان

تبذل اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم جهوداً مكثفة لإضافة أنشطة جديدة لسلسلة فعالياتها التي تقام على مدار العام.

وكانت الجائزة بدأت أنشطتها عند انطلاقتها في العام 1997 بفرعين رئيسيين هما المسابقة الدولية للقرآن الكريم والشخصية الإسلامية وبفضل الدعم والرعاية والاهتمام الذي تحظى به الجائزة من مؤسسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بدأت بعد ذلك بالتوسع في أنشطتها بإضافة فروع جديدة لتغطي أكبر شريحة ممكنة من حفظة كتاب الله والمبتدئين في حفظه وترتيله ورعاية الموهوبين بحسن الصوت والتلاوة.

وأضافت الجائزة في العام 2007 مسابقة سنوية لأجمل ترتيل سميت مسابقة أجمل ترتيل، وجرى تعديل اسمها في عام 2016 لتسمّى مسابقة الشيخ راشد بن محمد لأجمل ترتيل، والتي تعتبر فرصة لاكتشاف المواهب القرآنية.

وقد فتح باب الاشتراك في المسابقة للجميع من مواطنين ومقيمين وتقرر شروطها والفئات المشاركة فيها وهي فئة براعم القرآن للذين لا تتجاوز أعمارهم 13 سنة في تاريخ 31 ديسمبر من العام الذي يشاركون فيه في المسابقة، وفئة فتيان القرآن وهم الذين لا تتجاوز أعمارهم 13 سنة في تاريخ 31 ديسمبر من العام الذي يشاركون فيه في المسابقة.

وفئة شباب القرآن وهم الذين تتجاوز أعمارهم الخامسة والعشرين، شريطة أن تتجاوز أعمارهم 25 سنة في تاريخ الأوّل من يناير من العام الذي يشاركون فيه في المسابقة، وفئة أئمة المساجد وهو أن يكون المشارك من أئمة المساجد أو الوعاظ أو الخطباء أو مقيمي الشعائر في الإمارات، وفئة الأذان والإقامة.