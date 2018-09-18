محمد بن راشد: المواطن جزء رئيس من التنمية الاقتصادية

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إن المواطن جزء رئيسي من التنمية الاقتصادية وهدفنا تسخير كافة الإمكانات لتوظيف الكوادر الإماراتية المتميزة وإعداد النخب الوطنية المؤهلة لمواكبة مسيرة التطور والنمو.

ونحرص على توفير مقومات الدعم للمواهب المواطنة وفتح المجالات الوظيفية أمامها للإبداع والابتكار في القطاعين الحكومي والخاص على حدٍ سواء، مؤكداً دور الجهات الحكومية في دعم القطاع الخاص بمبادرات لدعم التوطين وتيسير مهامهم.

جاء ذلك خلال تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، رواد التوطين وشركات القطاع الخاص الفائزة في الدورة الأولى من «جائزة الإمارات للتوطين»، وذلك خلال حفل أقيم في قصر الرئاسة في أبوظبي بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

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