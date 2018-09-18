محاكم دبي وهيئة تنمية المجتمع تناقشان قضايا الأسرة

المصدر: دبي - البيان

استقبل طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي، وفداً من هيئة تنمية المجتمع بدبي برئاسة أحمد عبدالكريم جلفار المدير العام لهيئة تنمية المجتمع، بشأن مناقشة المواضيع التي تخص المجتمع في نطاق الأسرة.

وذلك في إطار التواصل والتكامل بين المؤسسات وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يخدم جميع الجهات لتقديم أفضل الخدمات، بحضور القاضي خالد الحوسني رئيس محكمة الأحوال الشخصية، وإبراهيم الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الكاتب العدل والتسوية والتنفيذ، ومحمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى.

وأشار طارش المنصوري إلى أهمية الزيارة في تعزيز التعاون مع هيئة تنمية المجتمع، واستعراض أوجه التعاون بين المؤسسات والدوائر الحكومية لتعزيز الشراكات الاستراتيجية والارتقاء بالعمليات المشتركة، والخدمات المقدمة للمتعاملين، وقد تم مناقشة الأمور المتعلقة بالمجتمع، والطرق المثلى في بناء مجتمع متعاضد مبني على الاحترام والتفاهم، إذ تعتبر الأسر الخلية الأولى في جسم المجتمع، حيث يتحقق معنى الحياة الاجتماعية بكل أبعادها.

وتم مناقشة بعض المواضيع التي تخص المجتمع والأسرة، كقضايا الحجر على كبار السن، والإصلاح الأسري، وتوعية الأسر والمتزوجين والمقبلين على الزواج، وتطوير التشريعات لإلزام المقبلين على الزواج للدورات التثقيفية، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني بين المحاكم وهيئة تنمية المجتمع، ومشروع تطوير قاعدة بيانات ذكية لسجلات الزواج والطلاق، وترخيص الاجتماعيين.

حضر الاجتماع من هيئة تنمية المجتمع كل من: سعيد أحمد الطاير المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والتطوير الاجتماعي، والدكتور محمد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع المنافع والتمكين المالي، وحريز المر بن حريز المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية، والدكتورة علياء حميد القاسمي خبير المدير العام، والدكتور عبد العزيز محمد الحمادي مدير إدارة التلاحم الأسري.