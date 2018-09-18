الإمارات تشارك بمعرض الصناعات الغذائية الدولي في موسكو

المصدر: موسكو - وام

تشارك الإمارات بوفد كبير في المعرض الدولي للصناعات الغذائية في نسخته الـ 27 تحت عنوان «الطريق إلى قطاع صناعة المواد الغذائية الروسي» الذي بدأ أمس في العاصمة الروسية موسكو.

يضم وفد الإمارات المشارك في المعرض ممثلي اتحادات الغرف التجارية لمختلف إمارات الدولة، وعدداً من المؤسسات المعنية بالشأن الاقتصادي والشركات الرائدة في مختلف قطاعات الأعمال الاقتصادية والمتخصصة بمجال الصناعات الغذائية التي يقدر عددها بـ 20 شركة.

وتهدف مشاركة وفد وشركات الدولة في المعرض إلى التعريف بقدرات القطاع الخاص الإماراتي ودعم العلاقات الاقتصادية مع روسيا وفتح مجالات استثمارية مشتركة لتعزيز وتقوية حضور المنتجات الإماراتية داخل السوق الروسية وبحث فرص الاستثمار المتبادل مع الشركات الروسية.