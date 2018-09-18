نظام إلكتروني لتلقّي طلبات الإعلانات الصحية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أصدر محمد حمد الهاملي وكيل دائرة الصحة تعميماً، أمس، لمديري المنشآت الصحية الحكومية والخاصة وشركات التأمين الصحي المرخص لها بالعمل في إمارة أبوظبي أكد فيه أنه اعتباراً من أمس الموافق 17 سبتمبر الجاري سيتم استقبال طلبات الإعلانات الصحية من خلال نظام الإعلانات الصحية الإلكتروني:

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وأكد أن النظام يقدم مجموعة واسعة من التسهيلات للمنشآت الصحية والتأمينية عبر قيامه بالتدقيق التلقائي على صلاحية الرخصة الصحية للمنشأة والكوادر الطبية العاملة فيها، مما يتيح للمستخدمين تقديم الإعلان الصحي دون أية مرفقات أو معلومات إضافية عن الرخصة والكوادر الطبية، وبالتالي إمكانية الحصول على موافقة دائرة الصحة الكتابية المسبقة قبل التوجه إلى جهات الاختصاص في الدولة للحصول على الترخيص.