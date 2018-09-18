«كليفلاند كلينك أبوظبي» يعزز الوعي بالتعامل مع النوبات القلبية

Ⅶأبوظبي ـ البيان

أكد الأطباء في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، أحد مرافق الرعاية الصحية عالمية المستوى التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، أن القدرة على تمييز أعراض النوبة القلبية في مرحلة مبكرة تتيح التدخل الطبي السريع وإنقاذ حياة المريض قبل حدوث المزيد من الضرر في القلب.

وأشار الأطباء إلى أن الوعي الجيد بالأعراض قد يفيد في تفادي الوفاة في كثير من الحالات القلبية، حيث قال الدكتور جاك و. قبرصي، رئيس معهد الطوارئ في المستشفى: «إن معرفة الأعراض المرتبطة بالنوبات القلبية والاهتمام الدقيق بتفاصيل التغيرات في الجسم أمر مهم جدًا في إنقاذ حياة المرضى».

وأضاف قبرصي: «يجب الانتباه بدقة لأي تغيير يطرأ على الجسم وعدم تجاهل أو إهمال أي مؤشرات، كما يجب طلب المساعدة فوراً في حال ظهور عرض أو أكثر من أعراض النوبة القلبية. في حال شعر المريض بأعراض النوبة القلبية، ننصحه بالاتصال بالإسعاف والالتزام بالراحة وعدم الحركة كي لا يزيد الضغط والإجهاد على القلب إلى حين وصول المساعدة إليه».

ويطلق مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» حملة توعية صحية جديدة على مدار الشهر الحالي استعدادًا للاحتفال بيوم القلب العالمي الذي يصادف 29 سبتمبر من كل عام وتهدف الحملة التي تُقام تحت شعار «تعرف على قلبك» إلى تعزيز وعي الجمهور حول المؤشرات الرئيسة للإصابة بالنوبة القلبية.