بلدية دبي تطرح مناقصة عامة

المصدر: دبي- فادية هاني

تفتح اليوم بلدية دبي مظاريف المزايدة العامة الخاصة بمشروع توفير خدمات تأجير الدراجات الهوائية العائلية على كورنيش الممزر، وأعلنت عن مناقصة عامة لمشروع تطوير منظومة الأرصاد الجوية لإمارة دبي- محطة جميرا البحرية العائمة، ودعت إليها المؤسسات الوطنية والشركات التي ملكيتها الوطنية 51% المتخصصة والمرخص لها بالعمل في الإمارة للاشتراك فيها.

وحددت البلدية يوم 23 من الشهر الجاري كآخر موعد لتقديم العطاءات، على أن تكون جلسة فتح المظاريف بتاريخ 24 من الشهر الجاري، وأن تكون رسوم شراء الوثائق 300 درهم، والتأمين الابتدائي 29 ألف درهم.

واشترطت البلدية على كافة الشركات والمؤسسات غير المسجلة والراغبة في المشاركة بالعطاءات التي تطرحها البلدية، مباشرة التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للبلدية، ويمكن الحصول على الوثائق من خلال نظام GRP على الموقع الإلكتروني للبلدية مقابل تسديد الرسوم إلكترونيا غير قابلة للرد.