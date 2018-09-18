«هيئة البيئة» بخورفكان تحتفل بيوم المحافظة على طبقة الأوزون

المصدر: الشارقة - البيان

نظم فرع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في مركز الأطفال بمدينة خورفكان، أول أمس، فعالية بمناسبة اليوم العالمي للمحافظة على طبقة الأوزون، الذي يصادف في السادس عشر من سبتمبر كل عام، استهدفت النساء في المنطقة الشرقية عموماً ومدينة خورفكان خصوصاً، وتناول برنامج الاحتفال محاضرة وورشة توعوية عن المحافظة على طبقة الأوزون.

وهدفت الفعالية إلى المساهمة في نشر الوعي البيئي بأهمية طبقة الأوزون، وكيفية حمايتها، بالإضافة إلى المحافظة على البيئة الجوية والحد من تلوث الهواء، لأنه يؤثر سلباً في طبقة الأوزون.

وقالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة: «منذ سنوات ونحن نحتفل باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون، وذلك في ذكرى التوقيع على بروتوكول مونتريال، الذي يعود لعام 1987».