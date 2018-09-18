«بلدية الشارقة» تجدد شهادة المطابقة لنظام الآيزو 9001:2015

المصدر: الشارقة - البيان

نجحت بلدية مدينة الشارقة في تجديد شهادة المطابقة لنظام إدارة الجودة الآيزو 9001:2015 بعد اجتياز مرحلة التدقيق على جميع إجراءات العمل المتبعة لديها، والتأكد من استيفاء جميع شروط ومتطلبات نظام الجودة الشاملة في مختلف قطاعاتها وإداراتها، وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن الشركة المقيمة ونتائج التدقيق التي أظهرت التزام البلدية الكامل بمتطلبات النظام الإداري المتوافق مع المواصفة المذكورة.

وقال ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة: إن البلدية تسعى دائماً إلى تطوير منظومة عملها ورفع مستوى جودة خدماتها؛ تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة تكريس الجهود في جميع الدوائر الحكومية بالشارقة؛ لتوفير أفضل الخدمات.