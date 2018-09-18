مناقشة آلية التعامل مع المركبات المشوهة للمنظر العام في رأس الخيمة

ترأس العميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد العامة والخدمات المساندة بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة اجتماعاً تنسيقياً مع الإدارة العامة للعمليات المركزية وهيئة الموارد العامة بحكومة رأس الخيمة، وذلك لمناقشة تحديد آلية عمل موحدة في كيفية التعامل مع المركبات المهملة والمهجورة والمعروضة للبيع بالمواقف العامة والساحات والتي تشوه المنظر الحضاري العام للإمارة.

وفي بداية الاجتماع رحب العميد جمال الطير بالحضور الذين يتقدمهم العميد دكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية والعميد سليمان محمد الكيزي مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، مؤكداً حرص شرطة رأس الخيمة على تعزيز التعاون مع جميع الجهات الحكومية والمحلية على مستوى الإمارة في كافة المجالات والاختصاصات. رأس الخيمة - البيان

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