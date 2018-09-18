912 ألف زائر لشاطئ البطين من بداية العام

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت بلدية مدينة أبوظبي أن شاطئ البطين استقبل منذ يناير الماضي وحتى نهاية أغسطس أكثر من 912 ألف زائر.

وتواصل البلدية من خلال بلدية مركز المدينة أعمال الصيانة والتأهيل لشاطئ البطين والتي بلغت نسبة الإنجاز فيها 98.75 %،حيث انطلقت هذه الأعمال في شهر إبريل 2018.

ويأتي هذا المشروع حرصاً من بلدية مدينة أبوظبي على رفع نسبة رضا زوار شاطئ البطين والتي تعد من ضمن أهم أولوياتها من خلال توفير كافة الخدمات لمرتادي مرافق الشاطئ بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية.

وأفادت البلدية أن المشروع شمل استبدال بلاط المشاة على امتداد الشاطئ، واستبدال سور سعف النخيل لشاطئ البطين العام، وتزويد شاطئ السيدات بسور سعفي جديد، بالإضافة إلى الانتهاء من كافة التصاميم للوحات التعريفية والإرشادية للزوار، على أن يتم استبدالها نهاية شهر سبتمبر الجاري.

وتم إنشاء ممرات لأصحاب الهمم في كلا الشاطئين لتحقيق السعادة لهم.