«تدوير» يطلق تطبيقاً لتشجيع الموظفين على ممارسة الرياضة

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلق «تدوير» مركز أبوظبي لإدارة النفايات تطبيقاً إلكترونياً يهدف إلى تشجيع الموظفين على ممارسة التمارين الرياضية المكتبية.

ويقدم التطبيق الذي صممته إدارة تقنية المعلومات في المركز مجموعة من التمارين الرياضية المكتبية، وتم تثبيته على جميع أجهزة الحاسب الآلي التابعة للمركز.

ويأتي إطلاق هذا التطبيق ضمن حملة توعية شاملة ينفذها «تدوير» بالشراكة مع مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية «أوشاد»، وذلك بهدف تشجيع الموظفين على اتباع أسلوب حياة صحي.

وتتضمن الحملة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام دعوة جميع الموظفين بالمركز والعاملين في عدد من الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة لحضور محاضرات توعية حول الآثار الإيجابية لممارسة التمارين الرياضية المكتبية.