موفق بليش: الإمارات ترتقي بالقطاع الصناعي إلى مستويات قياسية

المصدر: دبي - البيان

قال موفق بليش المدير التجاري لمنطقة الشرق الأوسط في شركة «كابارول للدهانات»: «إنه مما لا شك فيه أن قرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حول تخفيض رسوم كهرباء الهيئة الاتحادية للكهرباء على القطاع الصناعي يعد استمراراً وتأكيداً للخطوات التي قامت بها الحكومة للارتقاء بالقطاع الصناعي إلى مستويات قياسية تضع الإمارات في مكانتها ضمن الاقتصادات المتقدمة على مستوى العالم. كما يأتي المرسوم ليقدم دفعة إضافية لاستراتيجية زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي ليصل إلى 25% في العام 2021. ومن شأن هذا المرسوم أن يترك ارتياحاً كبيراً لدى الصناعيين».