شرطة أبوظبي تخرج منتسبي «مسرح الجريمة»

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت إدارة مسرح الجريمة بقطاع شؤون الأمن والمنافذ، بالتعاون مع إدارة التدريب في قطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي دورة تدريبية متخصصة بعنوان «ديناميكية أنماط بقع الدم»، عقدت بقرية مسرح الجريمة في أبوظبي.

وأكد العميد ثاني بطي الشامسي مدير إدارة التدريب، حرص شرطة أبوظبي على رفع كفاءة منتسبيها بعقد دورات تدريبية نوعية ومتخصصة، تكسبهم خبرات ومهارات جديدة وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية والتي تعزز جهودهم بمجالات العمل الشرطي والأمني.

وأوضح أن المشاركين في الدورة قد تعرفوا على أساليب وأنماط الكشف عن بقع الدم، وآليات بناء مسرح الجريمة، والتعامل مع بقع الدم فيه، وصياغة التقارير الجنائية وفق المنهجية المتبعة عالمياً. وقام بتسليم شهادات التخريج من الدورة العقيد سالم خليفة الدرعي، مدير إدارة مسرح الجريمة، بشرطة أبوظبي.