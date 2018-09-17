%81 راضون عن مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك»

المصدر: أبوظبي - ماجدة ملاوي

كشف استطلاع للرأي أجرته الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عبر موقعها على الإنترنت أن 81% من المشاركين في الاستطلاع «راضون جداً» و«راضون» عن مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك» التي أطلقتها الهيئة منذ الأول من أغسطس الماضي وتنتهي في 31 أكتوبر المقبل لتعديل أوضاع مخالفي قانون إقامة الأجانب بالدولة.

وتفصيلاً، قالت الهيئة: إن 57.4% من الذين شاركوا في الاستطلاع راضون جداً عن المبادرة، فيما قال 24% إنهم راضون، ليكون المجموع بين الرضا والرضا التام 81.4%، بينما بلغت نسبة المحايدين 12%، فيما بلغت نسبة الأشخاص غير الراضين 6%. وشمل الاستطلاع الذي ما زال مستمراً الخيارات التالية: راضٍ جداً، راضٍ، محايد، غير راضٍ، بهدف الوقوف على آراء أكبر فئة من مجتمع الإمارات حول المبادرة التي تستهدف الوصول إلى صفر لمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب.

إجراءات

ويتم استقبال مخالفي الإقامة الراغبين في تعديل أوضاعهم في تسعة مراكز منتشرة على مستوى الدولة، منها مركز الشهامة في أبوظبي ومركز العوير في دبي ومركزان في العين والمنطقة الغربية، كما تم تجهيز أماكن خصوصاً بجوار مباني الإدارات العامة للجنسية والإقامة، ومراكز سعادة المتعاملين في الإمارات الأخرى، والتي تفتح أبوابها من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساء من الأحد إلى الخميس، كما تم توفير خط مجاني هو (80080)، لاستقبال استفسارات أفراد الجمهور على مدار 24 ساعة.

وكانت الهيئة قد أعلنت أن إجراءات تعديل الوضع للمخالفين الراغبين في البحث عن عمل والحصول على إقامة ستة أشهر، تتمثل في مراجعة مراكز استقبال المخالفين للحصول على الإعفاء من الغرامات، ثم التقدم للحصول على الإقامة المؤقتة ومدتها ستة أشهر وإتمام الإجراءات، والتسجيل في سوق العمل الافتراضي. وذكرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أن المهلة إنسانية بالدرجة الأولى.

وبالنسبة للراغبين في المغادرة، يتوجب عليهم إحضار جواز السفر صالح للحصول على تصريح مغادرة، ومن ثم مغادرة الدولة، بعد الإعفاء من الغرامات.