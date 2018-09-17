«صحة دبي» توعّي بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى النساء

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مجموعة «ماجد الفطيم»، حملة واسعة للتوعية بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى النساء تحت شعار: «اضبطي إيقاع قلبك»، بهدف نشر وتعزيز التوعية والتثقيف الصحي بهذه الأمراض وتعزيز الصحة العامة للوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة.

وأكدت الدكتورة بدرية الحرمي مديرة إدارة حماية الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي، أهمية الحملة التي ستستمر حتى نهاية أكتوبر المقبل لتعريف المجتمع المحلي بأهمية الفحص المبكر للوقاية من أمراض القلب وطرق الوقاية منها وتجنب مضاعفاتها السلبية في ظل الانتشار المتزايد لعوامل الخطورة المسببة للمرض، لافتة إلى أهمية اتباع أنماط الحياة السليمة لتجنب الإصابة بمختلف الأمراض بما فيها أمراض القلب والأوعية الدموية.

وتتضمن الحملة التي تستهدف النساء وستستمر في عدد من مراكز التسوق بدبي إجراء العديد من الفحوص الطبية المجانية لضغط الدم، وقياس نسبة الدهون في الجسم وقياس الوزن والطول ومعدل كتلة الجسم وتقديم الاستشارات والنصائح الطبية حول الطرق والحلول الممكنة، التي تساعد في الحد من العوامل المسببة والمرتبطة بأمراض القلب، مثل السمنة وقلة ممارسة النشاط البدني إضافة إلى توزيع الكتيبات التي تشتمل على كل المعلومات الضرورية للمحافظة على صحة القلب وكيفية الوقاية من أمراض القلب والأعراض السلبية للتبغ وطرق الإقلاع عن التدخين.

وستستمر الحملة التي يقوم عليها طاقم طبي وتمريضي من أطباء هيئة الصحة بدبي في مركز سيتي سنتر ديرة، خلال الفترة من العشرين وحتى الثاني والعشرين من سبتمبر الجاري، وفي مول الإمارات من السابع والعشرين وحتى التاسع والعشرين من سبتمبر، وفي سيتي سنتر الشندغة خلال الفترة من الرابع وحتى السادس من أكتوبر المقبل، وفي سيتي سنتر معيصم من الحادي عشر وحتى الثالث عشر من أكتوبر وفي سيتي سنتر البرشاء من الرابع عشر وحتى السادس عشر من أكتوبر المقبل.