وفد أممي يطّلع على إجراءات الدولة لمراقبة المخدرات

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، بمكتبه بقصر الخبيرة في أبوظبي، وفداً من الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، التابع للأمم المتحدة، برئاسة البروفيسور وي هاو، النائب الثاني لرئيس مجلس الهيئة، بحضور المستشار طارق النقبي رئيس نيابة مكافحة المخدرات الاتحادية، يرافقهم العميد عبد الرحمن محمد العويس نائب مدير مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، والعقيد صالح المطوع من وزارة الداخلية.

واطلع الوفد خلال اللقاء، على الإجراءات والتدابير القانونية والإدارية التي اتخذتها الدولة، في التزامها بتطبيق معاهدات الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات، ضمن النظام القانوني الدولي، واستعراض الإطار التشريعي لمكافحة المخدرات، والتعديلات، بما يتفق والاتفاقيات الدولية، ومدى التزام الدولة باتخاذ تدابير لتعزيز الوقاية من تعاطي المخدرات، وعلاج المتعاطين.