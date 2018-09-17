ترخيص موظَّفَيْن من «القضاء العسكري» لأداء مهام الكاتب العدل بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدر المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بترخيص اثنين من موظفي مديرية القضاء العسكري، بالقيادة العامة للقوات المسلحة، لأداء مهام الكاتب العدل الحكومي، ضمن اختصاصاتهم، في إطار العمل بالقانون رقم 11 لعام 2017، في شأن عمل الكاتب العدل في إمارة أبوظبي، وقرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، رقم 38 لعام 2017، باعتماد لائحة الكاتب العدل الخاص، ونظام موظفي الجهات الحكومية المرخص لهم بمزاولة مهنة الكاتب العدل العام.

وأدى الموظفان، اليمين القانونية أمام سعادة وكيل دائرة القضاء، أمس الأحد، بمقر الدائرة في أبوظبي، بعد اجتيازهم البرنامج التدريبي لكاتب العدل الحكومي، وذلك بحضور العميد الركن الحقوقي، سالم جمعة الكعبي مدير القضاء العسكري، والمدعي العام العسكري، ويوسف الحوسني مدير قطاع مساندة المحاكم والمتعاملين.

وأفاد المستشار يوسف العبري، باهتمام دائرة القضاء، انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بتطوير تجربة الكاتب العدل الحكومي والخاص، لتحقيق أهداف القانون، لحفظ الحقوق، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، وتنافسية إمارة أبوظبي.

وأوضح أن قيد ومنح التراخيص لمزاولة مهنة الكاتب العدل الخاص، ونظام موظفي الجهات الحكومية المرخص لهم بمزاولة مهام الكاتب العدل العام، يتيح خيارات متعددة أمام المتعاملين لإنجاز معاملاتهم، عبر خلق بيئة تنافسية، بما يسهم في مواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها إمارة أبوظبي، ويحقق المساهمة الفاعلة لدائرة القضاء، في تحقيق رؤية أبوظبي 2030.