«كهرباء دبي» تطرح برنامج الماجستير لموظفيها المواطنين

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن إتاحة الفرصة لموظفيها، للالتحاق ببرنامج الماجستير (Micro Masters) في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (إم آي تي) الأميركي، وذلك في تخصصات «علوم الإحصاء والبيانات»، و«إدارة سلسلة الإمداد»، و«سياسات البيانات والاقتصاد والتنمية».

ويأتي البرنامج، الذي توفره الهيئة لأربعين موظفاً من موظفيها المواطنين في مرحلته الأولى، في إطار علاقات التعاون بين الهيئة ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والتي تعززت خلال الزيارة التي قام بها سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال شهر يونيو الماضي.

وقال الطاير: «انسجاماً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز التوطين وإعداد جيل يواكب حكومة وفكر المستقبل، تتبنى هيئة كهرباء ومياه دبي استراتيجية متكاملة للاستثمار في كوادرنا البشرية وتمكين الشباب المواطن وبناء قدرات موظفي الهيئة، وفق أعلى المعايير العالمية في القطاعات الفنية والهندسية والمهنية، وإعداد جيل من الكوادر الوطنية المؤهلة في مختلف مجالات عمل الهيئة، بما يسهم في دعم التنمية الشاملة لإمارة دبي وتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز جهود البحوث والتطوير واستشراف المستقبل».

وأكد الطاير أن استكمال برنامج الماجستير (Micro Masters) في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يفتح المجال أمام الكوادر الطموحة في الهيئة للارتقاء بقدراتها ومواصلة مسيرتها الأكاديمية للحصول على أرقى الدرجات العلمية في مجالات وتخصصات تحتاج إليها دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً وفي المستقبل، مشيراً إلى أن البرنامج يأتي في إطار حرص الهيئة على التعاون مع أبرز المعاهد والجامعات ومراكز البحوث حول العالم، وتطوير قدرات موظفيها بالاعتماد على علاقات الشراكة التي تربطها مع العديد من المؤسسات المرموقة حول العالم.

وأشار البروفيسور سانجاي سارما، نائب الرئيس لشؤون التعليم المفتوح في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إلى أن المعهد يهدف إلى تحديد وإشراك الكفاءات، الذين لديهم شغف بالتعلم من خلال برنامج «سياسات البيانات والاقتصاد والتنمية» ومبادرات التعليم المفتوح الأخرى.

وحول برامج الماجستير، قالت تريسي تان، مدير برامج الماجستير في مبادرة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا للتعليم المفتوح (إم آي تي إكس): «تظهر نتائج الاستطلاعات التي نجريها للحصول على آراء الطلاب المشاركين في برامج الماجسيتر Micro Masters)) في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا رغبة الطلاب الكبيرة في مواصلة دراستهم، وأظهرت نتائج استطلاع أجريناه مؤخراً أن أكثر من 50 في المئة من الطلاب يرغبون في الحصول على درجة الماجستير سواء للمرة الأولى أو الثانية».

من جهته، أشار الدكتور يوسف إبراهيم الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن الهيئة ستختار 40 موظفاً من الموظفين المتميزين ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، الذي يحظى باعتماد مهني وأكاديمي على نطاق عالمي، ويتعين على المشاركين الانتهاء من البرنامج الذي يتضمن مواد دراسية مكثفة عبر الإنترنت، خلال 18 شهراً، إلى جانب مهامهم الوظيفية المعتادة، منوهاً بأن البرنامج يعادل دراسة بدوام كامل لمدة 6 شهور في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وسيكون بإمكان الموظفين الذين يستكملون البرنامج بنجاح التقديم للانضمام إلى المسار المعجل، للحصول على درجة الماجستير في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أو في عدد من الجامعات الكبرى الأخرى.