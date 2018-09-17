انطلاق الملتقى الأول لمبتكري شرطة دبي اليوم

المصدر: دبي - البيان

تنطلق اليوم فعاليات الملتقى الأول لمبتكري شرطة دبي، بتوجيهات اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، والذي ينظمه مجلس الابتكار في شرطة دبي، ليمثل نقطة انطلاق نحو منظومة عمل متكاملة تقدم تجربة استثنائية أكثر تفرداً وريادة للموظفين والمتعاملين وكافة أفراد المجتمع، ما يؤدي إلى تطبيق أعلى معايير التميز وتحقيق استراتيجية شرطة دبي التي تواكب بدورها استراتيجية القيادة الرشيدة في الأمن والابتكار والسعادة.

ويهدف الملتقى في دورته الأولى إلى شرح منظومة الابتكار بحلتها الجديدة في شرطة دبي، والإعلان عن التشكيل الجديد لمجلس الابتكار، إلى جانب توحيد أندية الابتكار تحت مظلة المجلس بواقع 3 أندية تخدم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي وهي: نادي ابتكار «المدينة الآمنة»، نادي ابتكار «إسعاد المجتمع»، نادي ابتكار «الابتكار في الموارد». ويتضمن الملتقى ضمن أجندة أعماله عرضاً لخطة عمل أندية الابتكار الجديدة وورش عمل وجلسة عصف ذهني تتناول محورين، الأول بعنوان «تطوير المنظومة» وما يلحقها من اكتشاف للمبتكرين وتحفيزهم وتشكيل منصة لهم، فيما يتطرق المحور الثاني «المبادرات الاستراتيجية» إلى تطوير المبادرات ومناقشتها واعتمادها، هذا إلى جانب عرض لأبرز الأفكار والمخرجات التي سينتهي إليها الملتقى المزمع انعقاده سنوياً. كما سيتم خلال الملتقى الإعلان عن رئيس مجلس الابتكار وأعضائه والأعضاء المتميزين، وأسماء رؤساء الأندية الثلاثة وأعضائها، وتقليدهم أوسمة الابتكار.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مواكبة شرطة دبي لمسيرة التنمية والتطور التي تسعى إليها دولة الإمارات لتعزيز ريادتها، وتكون أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى المئوية لقيام الدولة في عام 2071، ومن منطلق حرص شرطة دبي على دفع حركة الإبداع والابتكار وخلق استراتيجية للإبداع الشرطي تهتم بتطوير وتحسين مستوى الأداء المؤسسي وربطه بالأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة، وتقديم خدمات ذات مواصفات عالمية تتسم بالسرعة والدقة والمهنية وترتقي بتطلعات الحكومة في. الوصول إلى المركز الأول عالمياً.