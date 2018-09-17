شرطة دبي تتابع «فيديو توزيع نقود على المارة»

المصدر: دبي ـ شيرين فاروق

أكدت شرطة دبي، أنه جارٍ متابعة وتحديد هوية شخصين يبدو أنهما من الجنسية الآسيوية يقومان بتوزيع أموال نقدية على المارة بالشارع في دبي، وذلك بعدما انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه شخصان يوزعان أوراقاً نقدية على المارة، وجرى تناقل الفيديو دون أن تتضح حقيقته.

وأشار مصدر أمني في شرطة دبي إلى أن الشرطة اطلعت على الفيديو وتدرسه في الوقت الراهن.

ويُظهر الفيديو، رجلين يرتديان الزي الخليجي التقليدي ويوزعان الأوراق النقدية على المارة، وخلال حديثهما للمارة يقول العاملان، إن الأوراق النقدية مقدمة كهدايا من رجل أعمال ومستثمر إماراتي معروف.