محاكم رأس الخيمة تطلق الدورة السادسة من جائزة «منارة التميز والابتكار»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أعلن المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة عن إطلاق الدورة السادسة من جائزة منارة التميز والابتكار، وذلك بهدف تحقيق إنجازات متميزة لدائرة المحاكم في جائزة التميز الحكومي بمختلف فئاتها والارتقاء بالأداء الحكومي وإسعاد المتعاملين والموظفين في إطار سياسة التحسين المستمر ومواكبة أفضل الممارسات.

وقال المستشار الخاطري إن الدورة السادسة من جائزة «منارة التميز والابتكار» لعام 2018 تغطي جميع فئات جائزة التميز الحكومي الممكنة برأس الخيمة في دورتها الثالثة عشرة لعام 2018، والتي تعد المرجعية الرئيسة للجائزة سواء من حيث الفئات والمعايير ؛ وبما يسمح بخلق مناخ تنافسي شريف بين مختلف الوحدات التنظيمية وإشرافيي وموظفي الدائرة من الذين تنطبق عليهم شروط المشاركة، وبما يؤهلهم لتمثيل الدائرة في جائزة التميز الحكومي.

وصرح إبراهيم أحمد الزعابي مدير عام دائرة المحاكم أن الدورة السادسة من الجائزة تتضمن 13 فئة، منها 7 فئات تحت فئة الوحدة التنظيمية والمبادرة المتميزة وهي: الإدارة المتميزة في التحسين المؤسسي، والمبادرة المتميزة في ترشيد تكلفة الخدمات، والمبادرة المتميزة في تحسين جودة الخدمات، والمبادرة الاستراتيجية المبتكرة، والمشروع الخدمي المشترك المتميز، وأسعد بيئة عمل بمقار وفروع الدائرة ومراكز إسعاد المتعاملين، ومركز الخدمة المتميز في إسعاد المتعاملين، والإدارة المتميزة والمبتكرة وفق معايير منظومة الجيل الرابع، والمكتب المساند المتميز والمبتكر وفق منظومة الجيل الرابع.

فئات

وأضاف إبراهيم الزعابي إنه تحت فئة التفوق الوظيفي يوجد عدد 6 فئات أخرى هي فئات الموظف المبتكر، والموظف المتميز في إسعاد المتعاملين، والمدير المشرف المتميز، والاختصاصي المتميز، والموظف التنفيذي المتميز، وموظف الاتصال المتميز ؛ مشيراً إلى أن الجائزة في هذه الدورة تلزم معظم الوحدات التنظيمية وعدداً كبيراً من الإشرافيين والموظفين الذين يتجاوز عددهم 400 موظف بالمشاركة في الجائزة، نظرا لأن التميز أصبح العنصر الحرج وعامل النجاح الرئيس لجميع المؤسسات الحكومية، ولذلك فقد تم تخصيص مكافآت قيمة للفائزين بخلاف المكافآت التي يمكن أن يحصل عليها أوائل الفائزين عند مشاركتهم في أية جوائز خارجية أخرى.

وقال محمد فهمي خبير التميز المؤسسي المنتدب إن مشاركات ونتائج مشاركات الموظفين في جائزة منارة التميز والابتكار وجائزة التميز الحكومي برأس الخيمة تدخل ضمن معايير تقييم الأداء الوظيفي، مؤكداً أنه سيتم الاسترشاد معايير جائزة رأس الخيمة للتميز الحكومي نفسها مع تكييف بعض فئاتها ومعاييرها لتتوافق مع المسابقة الداخلية.