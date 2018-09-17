«دبي الذكية» تحصل على اعتراف «المحاسبين القانونيين المعتمدين» البريطانية

المصدر: دبي - البيان

حصلت «دبي الذكية» على شهادة اعتراف جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، بصفتها جهة عمل معتمدة للتطوير المهني.

وهي شهادة رفيعة المستوى وذات أهمية كبرى، لكونها تُمنح لأصحاب العمل وللجهات الرائدة التي توفر أعلى مستويات التدريب والتطوير المستمر للموظفين والموارد بمجال المالية ولاسيما المحاسبة، وتُظهر هذه الشهادة القيم المهنية المتقدمة والأخلاقيات والحوكمة في مكان العمل.

وقدم ستيوارت دنلوب المدير الإقليمي للجمعية، وليندسي ديغوف دي نانك، رئيسة الجمعية في منطقة الشرق الأوسط، شهادة صاحب العمل المعتمد من قبل الجمعية إلى مكتب دبي الذكية.

ويظهر التزام دبي الذكية في تطوير مهنييها بمجال المالية، من خلال عضوية عائشة الزعابي، مدير قسم الشؤون المالية والمشتريات بدبي الذكية، في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية، حيث تعد من أوائل الإماراتيات اللاتي حصلن على عضوية الجمعية.

وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر: «مع تركيز حكومتنا الرشيدة المستمر على الابتكار وقيادة الحكومة الذكية، يستمر دور القطاع المالي في التطور، حيث تتمثل مهمة دبي الذكية في تبني التقنيات المتقدمة وتوجيهها نحو تحسين حياة الناس، بهدف جعل دبي أسعد وأذكى مدينة على وجه الأرض». وأضافت «يسرنا الحصول على هذا الاعتراف العالمي المهم، الذي يبرز التزامنا المستمر بتطوير مهارات القوى العاملة الوطنية، سعياً نحو مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، ولا شك أن ذلك يشمل الخبراء الماليين في الدولة، الذين يمكنهم أن يقودوا هذا القطاع إلى أفضل التكنولوجيات المتقدمة».