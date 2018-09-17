«الفجيرة للموارد الطبيعية» تُغيث متضرري الفيضانات في كيرالا

المصدر: الفجيرة - البيان

أطلق موظفو مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية مبادرة «زايد الوفاء»، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة تضافر الجهود في الدولة لإغاثة متضرري الفيضانات في كيرالا، وضمن مبادراتها لـ«عام زايد»، ويأتي إطلاق هذه المبادرة حباً ووفاء وعرفاناً من (أبناء زايد) لرد الجميل للوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى مبادئ العطاء وحب الخير وإغاثة المنكوبين في كل مكان.

حضر إطلاق المبادرة ممثلون من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالفجيرة وعدد من موظفي المؤسسة، حيث تأتي المبادرة بمشاركة موظفي الموارد الطبيعية، وعدد من موظفي الجهات الحكومية وأفراد المجتمع الذين أسهموا جميعهم بالعطاء وتفعيل مفهوم الشراكة والتفاعل السريع والمسؤولية المجتمعية.

وحول آلية التطوع، وضع موظفو المؤسسة خطة للتطوع في مساعدة المنكوبين في كيرالا، من بينها تقديم قائمة بمتطوعين من المؤسسة أسهموا في عملية جمع وتغليف وفرز المساعدات وترتيبها في 200 طرد، من أجل جمعها وإرسالها إلى الهلال الأحمر بالفجيرة، لإرسالها إلى كيرالا. وأكد المهندس علي قاسم مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية الحرص الذي توليه المؤسسة انطلاقاً من رسالتها المجتمعية.