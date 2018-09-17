حمدان بن زايد يصل إلى رومانيا

المصدر: بوخارست - وام

وصل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، إلى العاصمة بوخارست أمس، في زيارة رسمية لجمهورية رومانيا تستغرق يومين.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله المطار الدكتور تيودور ميليشكانو وزير الشؤون الخارجية الرومانية، والدكتورة مونيكا دورينا غورغيتا وزيرة الدولة للشؤون الدولية في وزارة الشؤون الخارجية الرومانية، والدكتور كالين فابيانو رئيس دائرة المراسم في وزارة الشؤون الخارجية الرومانية، والدكتور أحمد عبدالله المطروشي سفير الدولة لدى بوخارست، وعدد من كبار المسؤولين.

وسموه مصافحاً كبار المسؤولين

ويضم الوفد المرافق لسموه معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، وعيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وخديم عبدالله الدرعي.