الزعابي يبحث برنامج الإغاثة العاجل مع «الخيرية البحرينية»

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي أحمد جمعة الزعابي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، نائب رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بمكتبه في وزارة شؤون الرئاسة، الدكتور مصطفى علي السيد، الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية في مملكة البحرين الشقيقة.

وجرى، خلال اللقاء، بحث برنامج الإغاثة العاجل المشترك الذي ستنفّذه المؤسسة الخيرية الملكية بالتعاون مع مؤسسة خليفة الإنسانية المخصص للأشقاء اليمنيين، الذي سيتم خلاله توزيع سلال من المواد الغذائية الأساسية في عدد من المناطق اليمنية.

وأكد معالي أحمد جمعة الزعابي أن هذا التعاون يأتي ضمن توجيهات القيادة الرشيدة، والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، في مد يد العون والمساعدة للمحتاجين كافة في مختلف دول العالم، مؤكداً أن هذا البرنامج المشترك هو استمرار للجهود الدائمة التي تبذلها مؤسسة خليفة الإنسانية، والتي تعبّر عن قيمها وأهدافها الإنسانية النبيلة.

من جهته، أعرب الدكتور مصطفى السيد عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات على جهودها الإنسانية حول العالم، ما جعل المؤسسات والجمعيات الخيرية الإماراتية تصل إلى مرتبة عالية من التميز والريادة في هذا المجال انسجاماً مع توجّه الدولة الرائد في دعم العمل الإنساني.

حضر اللقاء محمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.