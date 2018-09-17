جراحة عاجلة تنقذ حياة مواطنة بمستشفى المفرق

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

نجح فريق طبي في مستشفى المفرق ـ إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» في إنقاذ حياة مواطنة تعرضت لحادث سير أدى إلى كسر مضاعف في العمود الفقري، حيث أجرى لها الفريق الطبي برئاسة الدكتور ميلان أوربانسكي استشاري ورئيس قسم جراحة الأعصاب بمستشفى المفرق جراحة عاجلة تم خلالها تثبيت الفقرات المكسورة لتستعيد المريضة عافيتها في ثلاثة أيام من إجراء العملية، وقد خرجت من المستشفى بحالة جيدة وتمكنت من المشي والجلوس دون مساعدة.

وقال سهيل الهاشمي زوج المريضة إن الزوجة تعرضت لحادث سير قبل 13 يوما وبالتحديد في 4 سبتمبر الجاري عند دوار جامعة زايد بمدينة الشيخ شخبوط،عندما تعرضت السيارة لاصطدام عنيف من قبل سيارة أخرى وأصابت الجانب الأيمن من سيارة الزوجة ما أدى إلى حدوث كسر في فقرتين بالعمود الفقري. وأشار إلى أن سيارة شرطة أبوظبي وصلت إلى مكان الحادث في وقت قياسي ولأنه تم التعامل مع الحالة بمهنية واحترافية من قبل المسعفين في شرطة أبوظبي وصلت الحالة مستقرة إلى قسم الطوارئ في مستشفى المفرق ومن ثم نقلت إلى العناية المركزة ليوم واحد.

من جانبه أكد الدكتور ميلان أوربانسكي أن المريضة أصيبت بإصابة مستديمة وكسر في فقرتين بالعمود الفقري مع انحراف بسيط لم يتسبب بعجز عصبي لها. وقد تمت مناقشة خيارات العلاج مع الأسرة لعدم استقرار الكسر.

وغرّد سهيل الهاشمي على صفحته في تويتر بالقول: «من لا يشكر الناس لا يشكر الله.. قبل 13 يوما تعرضت زوجتي لحادث سير أدى إلى كسر العمود الفقري وأدخلت على أثره مستشفى المفرق واليوم ولله الحمد خرجت تمشي على قدميها وهي بكامل عافيتها» .