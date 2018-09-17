«بيتي» و«الحي الإماراتي» في معرض إسكان المواطنين

المصدر: أبوظبي - البيان

تقدم هيئة أبوظبي للإسكان، عدة مبادرات للجمهور خلال مشاركتها في معرض الإسكان للمواطنين، الذي ينظمه بنك أبوظبي الأول في الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر 2018، في مركز أبوظبي للمعارض، للتعريف بخدماتها، كما تعرض نموذجاً للحي الإماراتي المتكامل ومبادرة بيتي التي توفر تصاميم معتمدة إنشائياً ومعمارياً.

وتحرص هيئة أبوظبي للإسكان على تفعيل مبادرة مستشارك التي تهدف إلى تقديم النصائح والدعم للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص من خلال تقديم خدمة استشارية فنية مجانية للمواطنين، وتقليل الخلافات والمشاكل التي قد تحدث مع مكاتب الاستشارات، ومع المقاولين، والتوعية والتوجيه.

وقال خليفة الصغير الكتبي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الإسكان ومدير التخطيط والمشاريع بالإنابة، في هيئة أبوظبي للإسكان، إن الهيئة تحرص على تسهيل رحلة المتعامل والتيسير عليه من خلال توفير خدمات مبتكرة تساعده للحصول على الخدمات الإسكانية بأبسط الطرق وأسرعها.

وأضاف أن المعرض يعد فرصة مهمة للمواطنين والمقاولين والمكاتب الاستشارية للالتقاء والتشاور وتبادل الأفكار والآراء، لذلك حرصت الهيئة على المشاركة في المعرض لتعريف جمهورها بالخدمات الإسكانية التي تقدمها، إذ تلتزم الهيئة بمتابعة رحلة المواطنين لبناء مساكنهم عبر عرض مبادراتها الهادفة إلى تحقيق أفضل النتائج المستقبلية على مستوى المسكن والتي من شأنها المساهمة في بناء أسرة إماراتية متماسكة.

وخلال مشاركتها في معرض الإسكان للمواطنين تعرض هيئة أبوظبي للإسكان نموذجاً للحي الإماراتي المتكامل، الذي تتوفر فيه كل سبل الراحة للمواطن من خلال توفير الخدمات الأساسية التي يحتاجها في حياته اليومية مثل: المدارس، العيادات، الحدائق، المساجد، الملاعب الرياضية والمحال التجارية، وكذلك تتيح للمتعاملين إمكانية التعرف إلى أماكن القسائم السكنية، من خلال نظام الجي أي اس.

وتعرض هيئة أبوظبي للإسكان مبادرة بيتي التي توفر تصاميم معتمدة إنشائياً ومعمارياً، وبمساحات مختلفة تبدأ من أربع غرف وحتى ثماني غرف، وتم تطويرها بالتعاون مع استشاريين من القطاع الخاص للتيسير على المواطنين، إذ تخفض المبادرة أتعاب المكاتب الاستشارية من 4 بالمئة إلى 3 بالمئة، وتسرع عملية البناء من خلال اختصار الإجراءات والمتطلبات من موافقات واعتمادات للتصاميم.

وقدمت مبادرة بيتي قرابة 90 تصميماً سكنياً معتمداً لتسهيل إجراءات بناء المساكن للمواطنين وفق مستويات الجودة المطلوبة وفي إطار الوقت والميزانية المحددين، وقد استفاد عدد كبير من المواطنين من هذه المبادرة التي أطلقتها هيئة أبوظبي للإسكان عام 2015.

وبإمكان المتعاملين مع الهيئة وبخطوات بسيطة وسريعة التسجيل في خدمة مستشارك باستخدام بطاقة الهوية إذ يقوم القارئ الإلكتروني بالحصول على جميع المعلومات الخاصة بالمتعامل، والتعرف إلى قطع الأرض المسجلة باسمه من خلال الربط الإلكتروني مع بلدية أبوظبي، وتحديد مكان قطعة الأرض بواسطة نظم المعلومات الجغرافية GIS ومساحتها وأبعادها، مما يتيح للمهندس المختص إعطاء النصيحة والمشورة الدقيقة للمواطن حول كيفية بناء مسكنه.

وتستقبل هيئة أبوظبي للإسكان المواطنين في منصتها بمعرض قروض الإسكان للمواطنين لتقديم الاستشارة المطلوبة لهم، وبإمكانهم كذلك إرسال طلب استشارة عبر البريد الإلكتروني، أو حجز موعد عن طريق التواصل مع خدمة العملاء، وتحديد نوع الخدمة، مثل طلب تعريف بمبادرة بيتي، وتحديد الاحتياجات، ومراجعة مخطط، أو التوعية والتوجيه، وتقوم الهيئة بعد تلقي الطلب بالتواصل مع العميل والتأكد من الخدمة المطلوبة، ومن ثم دراسة الطلب خلال 5 أيام عمل.