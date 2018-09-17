شرطة رأس الخيمة تبحث تعزيز قيم التميز والابتكار

المصدر: رأس الخيمة - البيان

ترأس اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، اجتماع لجنة القيادة العليا التاسع لعام 2018، وذلك بحضور العميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة ومديري القطاع الأمني، والمديرين العامين وجميع الأعضاء. وتم خلال الاجتماع بحث تعزيز قيم التميز والابتكار في العمل الشرطي عبر استعراض نتائج المؤشرات والمبادرات الوطنية والاستراتيجية في الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة عن الربع الثاني 2018، كما تم استعراض مؤشرات ونتائج المبادرات الاستراتيجية لإدارة الدفاع المدني عن الربع الثاني من عام 2018، واستعراض مبادرة السعادة والإيجابية، وعرض نتائج معيار التحول الذكي في القيادة، ونتائج إدارة المخاطر للربع الثاني من عام 2018.

وأوضح قائد عام شرطة رأس الخيمة، خلال الاجتماع أهمية تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية، موجهًا في الوقت نفسه إلى أهمية العمل بقيمة التميز والابتكار إحدى قيم وزارة الداخلية التي تحس على الإبداع في العمل، وتدعم التطوير والتحسين المستمر، من خلال استخدام العلوم والمعارف بأسلوب ذكي يعكس واقع العمل الشرطي المتميز، ويحدث نقلة نوعية في أسلوب العمل الأمني.