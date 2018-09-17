انطلاق فعاليات «القيادات الإعلامية العربية الشابة»

المصدر: دبي - البيان

بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مركز الشباب العربي، بدأت في دبي أمس فعاليات الدورة الثانية من برنامج «القيادات الإعلامية العربية الشابة»، الذي ينظمه مركز الشباب العربي على مدى أسبوعين بهدف الارتقاء بخبرات المواهب الإعلامية الشابة والمؤثرين، وصقل مهاراتهم للمساهمة في تأسيس منظومة إعلامية متكاملة وإيجابية تضمن استمرارية تطور القطاع، ويشارك في البرنامج 100 شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 19 إلى 30 عاماً من العاملين والدارسين في مجال الإعلام من 15 دولة عربية.

بصمات

وبهذه المناسبة، قالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي: «يسعدنا أن نرحب بهذه المجموعة من رواد العمل الإعلامي الشباب من مختلف دول الوطن العربي الذين نفتخر بهم وبأعمالهم وبصماتهم الواضحة في توظيف الإعلام لخدمة مسيرة التنمية والتقدم، حيث تعتبر مشاركتهم في الدورة الثانية من فعاليات برنامج «القيادات الإعلامية العربية الشابة» الذي تم تصميمه ليكون مساهماً في الارتقاء بخبراتهم والمساهمة في صقل مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية خطوة إلى الأمام في إيجاد جيل جديد من الإعلاميين الشباب قادر على مواكبة المتغيرات والاستفادة من التطورات في قطاع الإعلام لحشد الطاقات من أجل النهوض بواقعهم».

وأضافت معاليها: «يقدم البرنامج على مدى أسبوعين نموذجاً متكاملاً وشاملاً عن قطاع الإعلام العربي، فمن خلال توفيره منصة مثالية لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الطويلة لمجموعة من القادة والرواد في مجال الإعلام سنعمل على وضع أسس وتصورات لقطاع الإعلام المستقبلي الذي تتوفر فيه متطلبات الشباب، والذي لديه القدرة على مواكبة التطور في الأدوات والتنوع في القنوات الإعلامية والسرعة في المتغيرات التي يشهدها القطاع في ظل التطور التكنولوجي، وتوظيفها للمساهمة في توفير بيئة حاضنة لأفكارهم ومحفزة لطاقاتهم الإبداعية في خدمة مسيرة التنمية في مجتمعاتهم».

جهود

ومن جانبه قال سعيد النظري، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي: «يجسد انطلاق الدورة الثانية من برنامج «القيادات الإعلامية العربية الشابة» تتويجاً لجهود مركز الشباب العربي على مدى الشهور القليلة الماضية، والتي تم خلالها انتقاء المرشحين للمشاركة من بين آلاف الطلبات، ووضع المحاور الأساسية التي من شأنها المساهمة في إطلاعهم على بيئة العمل الإعلامية المثالية، وبالإضافة لتحديد أهم التصورات المستقبلية لشكل القطاع خصوصاً مع انتشار مواقع لقنوات التواصل الاجتماعي، وذلك بالتعاون مع نخبة من الشركاء من مؤسسات إعلامية عريقة في الوطن العربي».

قواعد

وتخلل اليوم الأول العديد من الفعاليات، بما فيها محاضرة بعنوان: «الصحافة العالمية»، كما شهد عدة ورش عمل تناولت موضوعات مهمة، بما فيها القواعد الذهبية للصحافة، وأساسيات نقل الأخبار، بالإضافة إلى الإعلام والتماسك الاجتماعي، كما تضمن أيضاً لقاء تحدث فيه سعيد محمد العطر مدير عام مكتب الدبلوماسية العامة بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل عن «استخدام الإعلام كقوة ناعمة».

وفي مداخلتها بعنوان «مستقبل الإعلام» التي قدمتها مينا العريبي، رئيسة تحرير «ذا ناشيونال» قالت: «أمام الشباب العربي الذي يطمح إلى الدخول في مجال الإعلام مسؤولية كبيرة تتمثل في إيصال المعلومة الصحيحة في الوقت المناسب للجمهور المستهدف، فاليوم نحن نعيش مرحلة سريعة التغير على صعيد الساحة الإعلامية، ولكن برنامج «القيادات الإعلامية العربية الشابة» يعطي الفرصة للقيادات الإعلامية لكي تقوم بواجبها من أجل تحمل هذه المسؤولية، وفي أن تبتكر في مجال الإعلام لنكون سباقين في إيصال المعلومة الصحيحة عن واقعنا وخدمة مجتمعاتنا».

تحديات

وأضافت: «البرنامج يأتي في الوقت السليم، حيث يواجه القطاع الإعلامي تحديات تتمثل في عملية الحصول على المعلومات والأخبار عبر الوسائل المختلفة، وذلك بغض النظر عن مدى مصداقيتها. نحن بحاجة إلى إعداد قيادات إعلامية عربية شابة قادرة على نقلنا إلى مستقبل أفضل من حيث الدقة وتوعية أفراد المجتمع، وما يجمعنا كعرب هو اللغة العربية، ورؤية شباب من كل العالم العربي مجتمعين في هذه المبادرة أمر يبعث إلى السرور والأمل».

كما تلاها ورشتا عمل تناولتا موضوعات «القواعد الذهبية للصحافة» و«أساسيات نقل الأخبار» تم خلالهما استعراض جميع الاعتبارات التي تدخل عملية في إعداد التقارير وتقديم الأخبار العاجلة في قنوات الإعلام الرقمي وجمهوره الواسع. كما أقيمت ورشة عمل بعنوان «الإعلام والتماسك الاجتماعي».

وبدوه قال نيكولاس بيليه مدير برامج الصحافة والإعلام لمؤسسة تومسون رويترز: «نحن سعداء بالمشاركة في فعاليات الدورة الثانية من برنامج «القيادات الإعلامية العربية الشابة»، وعلى مدى 3 أيام من هذا البرنامج المبتكر سنعمل على تزويد المشاركين فيه بالمعرفة في العديد من الموضوعات الصحفية، بما فيها أساسيات الصحافة، ونقل الأخبار المستندة على الحقائق والمعلومات وليس الشائعات، كما سيتعرفون أيضاً إلى آلية التأكد من الأخبار الصحفية من مصادرها الرسمية، وأسس إجراء المقابلات، وكتابة القصص الصحفية الجاذبة، كما سيتمكن المشاركون أيضاً من إنتاج حزم الوسائط المتعددة على منصة مصممة خصيصاً لهذا الغرض حول موضوعات عديدة.

مهارات

يشتمل برنامج «القيادات الإعلامية العربية الشابة» على مجموعة من البرامج التدريبية، وورش العمل، بالإضافة إلى دورات متخصصة في مجال الإعلام التقليدي والرقمي، هدفها صقل مهارات الإعلاميين الشباب العرب، والمساهمة في تطوير مواهبهم ضمن موضوعات مختلفة منها مهارات التواصل والدراسات الإعلامية والقيادة.