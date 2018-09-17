«إقامة دبي»: 3.8 ملايين إجراء عبر المطارات أغسطس الماضي

المصدر: دبي - البيان

كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن عدد حركات الدخول والخروج عبر المنافذ الجوية، خلال شهر أغسطس الماضي من العام الجاري بلغت 3 ملايين و821 ألفا و722 حركة.

في حين وصل عدد مستخدمي البوابات الذكية إلى 673ألفاً و759 شخصاً في المدة نفسها، مما ساهم في تسهيل عملية المرور عبر مطارات دبي وتحقيق رؤية إقامة دبي في أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دول العالم أمناً وسلامة.

وقال اللواء محمد المري: يشهد مطار دبي الدولي الذي يتربع على قائمة أكبر مطارات العالم ازدحاماً بالمسافرين وخاصة في الإجازات الرسمية والأعياد الذين تزداد أعدادهم لقضاء الإجازة في ربوع الإمارات ولا سيما في دبي المدينة الأكثر حيوية وسعادة، ولا يخفى على أحد كيف أصبحت دبي اليوم موضع اهتمام كل من يفكر في السياحة والسفر لما تشهده من تطورات كبيرة ومتسارعة ومبادرات تنموية ريادية شاملة تستشرف المستقبل وتنهض بدبي خاصة وبالإمارات عامة. مؤكداً سعادته أنّ إقامة دبي حريصة على ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أن يكون مطار دبي الدولي «بوابة سلام» تطل منها شعوب العالم على شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، ورؤيته في أن يكون مطار دبي الدولي أيقونة السعادة والأمن والاطمئنان لكل مسافر.

وأكد اللواء محمد المري، أن إقامة دبي تضع احتياجات المسافرين في مقدمة أولوياتها، وإسعادهم يعتبر هدفاً رئيسياً تحرص عليه وتسعى لتنفيذه من خلال وضع آليات عمل متكاملة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين وتسهيل الحركة الانسيابية للمسافرين، مؤكداً أننا نعمل وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حين وجه بقوله: «إن تحقيق السعادة للناس هي غايتنا وخدمتهم هدفنا، ورضاهم هو مقياس نجاحنا، لذلك لا بد من العمل كفريق واحد من خلال توحيد الجهود والعمل المخلص الدؤوب لتحقيق الأهداف، التي رسمتها قيادتنا الرشيدة في تحقيق التقدم والازدهار لإماراتنا الحبيبة».