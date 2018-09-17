حاكم عجمان يقدم واجب العزاء في وفاة عبدالله أحمد الفلاسي

المصدر: عجمان - وام

قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله عبدالله أحمد الفلاسي.

وأعرب سموهما خلال زيارتهما خيمة العزاء بمنطقة مشيرف في عجمان عن خالص تعازيهما لأسرة وأنجال الفقيد خليفة وسيف ومحمد وجاسم وسالم وعمار، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموهما الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد بن راشد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وعبدالله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم، وحمد بن غليطه السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان، ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من المسؤولين.