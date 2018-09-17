شرطة الشارقة تنظم مبادرة «يوم بلا مركبات»

المصدر: الشارقة - وام

نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة، أمس، بمقرها فعالية مبادرة «يوم بلا مركبات»؛ تزامناً مع اليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون.

تأتي المبادرة التي شهدها العميد أحمد عبدالعزيز شهيل مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، ونائبه العقيد عبدالله إبراهيم، وعدد من ضباط وضباط صف وأفراد الإدارة؛ تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز السلامة والحماية المدنية، وضمان تقديم جميع الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

وقال شهيل: «نهدف من وراء مبادرة يوم بلا مركبات إلى تفعيل المسؤولية المجتمعية تجاه قضايا البيئة، وذلك بالحد من استخدام المركبات الخاصة للوصول إلى مقر العمل والاستعاضة عنها بوسائل النقل الجماعي لتقليل عدد المركبات المستخدمة في إمارة الشارقة، ما يسهم في تقليل الازدحام المروري، وبالتالي تقل نسبة الغازات السامة المنبعثة من عوادم المركبات ونشر ثقافة الاهتمام والمحافظة على البيئة بين الموظفين، وتعزيز الولاء الوظيفي وزيادة نسبة رضا العاملين».