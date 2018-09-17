«مسلخ العين» يواصل تقديم خدماته لـ19 منفذ بيع للحوم

المصدر: العين - وام

يواصل «مسلخ العين التجاري» تقديم خدماته لأكثر من 19 مؤسسة وشركة غذائية وعدد من منافذ بيع اللحوم كالملاحم والمطاعم ومراكز التسوّق التجارية في مدينة العين، وذلك حرصاً من بلدية مدينة العين على صحة وسلامة المجتمع باتباع أعلى المعايير وتقديم خدمات مطابقة لكل المواصفات والشروط الصحية العالمية.

وتطرق حسن الكعبي رئيس قسم المسالخ العامة ببلدية مدينة العين في تصريحات له إلى خطوات الذبح في المسلخ التجاري إلى جانب وجود ثلاجات خاصة للحوم الأغنام، وثلاجات خاصة للحوم الأبقار والجمال؛ بهدف تبريدها مباشرة بعد الذبح للقضاء على البكتيريا الموجودة فيها مع إعطائها فرصة لإتمام بعض العمليات الحيوية داخل الخلية العضلية، وتغيير درجة الحموضة؛ باعتبار أن هذه العمليات ضرورية لزيادة فترة صلاحية اللحوم.