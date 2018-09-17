إشادة عربية بفوز الإمارات بعضوية الاتحاد الفلكي الدولي

المصدر: الشارقة - وام

أشاد الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك بفوز الإمارات ممثلة بمركز الشارقة الدولي لعلوم الفضاء والفلك بجامعة الشارقة بعضوية الاتحاد الفلكي الدولي من الفئة الثانية، واختيارها اثنين من أبنائها المواطنين ليكونا رائدي فضاء.

وأكد بيان صادر عن المجلس الأعلى للاتحاد أن هذا الفوز هو اعتراف علمي وعملي من أهم وأقدم المنظمات العالمية بالتراث العلمي والحضاري للأمة العربية والإسلامية، والذي يشكل أحد أهم أهداف الاتحاد العربي لعلوم الفضاء لنشره عبر شعوب الأمم وحضاراتها لأنه تراث علمي وحضاري للأمة العربية والإسلامية لا تزال كثير من نظرياته تدرس ويعمل بها في كثير من الجامعات والمعاهد والمنظمات العالمية المتخصصة.

تميز

وأشار إلى أن الإمارات استحقت هذا الفوز وعن جدارة لأنها حققت على أرض الواقع كل مستلزماته من المشاريع والبرامج والأجهزة والمعدات، فضلاً عن الاستراتيجيات المرتبطة بغزو المريخ ومتطلباته كما أن اختيارها رائدي فضاء من أبنائها المواطنين بعد أن أتمت التدابير اللازمة لتأهيلهما لتلبية متطلبات مشاريعها العالمية والطموحة في غزو الفضاء عزز من أهمية هذا الفوز، ورسخ معايير استحقاقه.