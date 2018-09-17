«تخطيط الشارقة» تنجح في ترقية شهادتي آيزو إلى إصدار 2015

المصدر: الشارقة - البيان

اجتازت «دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة» أخيرا التدقيق الخارجي على ترقية نظام إدارة الجودة الآيزو 9001 ونظام إدارة البيئة الآيزو 14001 إلى إصدار عام 2015 وجاء ذلك بعد تأكد الجهة المانحة من استيفاء الدائرة لجميع المتطلبات المتعلقة بالترقية.

وقال المهندس خالد بن بطي رئيس دائرة التخطيط والمساحة إن تحقيق هذا الإنجاز للعام الثالث على التوالي بالإضافة إلى تحديث الإصدارات الخاصة بمجالات الجودة والبيئة إنما يؤكد حرص الدائرة على تطبيق معايير الإدارة المتميزة بكافة أشكالها، انطلاقا من رؤيتها الهادفة للوصول إلى بيئة عمرانية مثلى، وحرصها على نشر ثقافة التميز والجودة والتحسين المستمر على مختلف إدارات وأفرع الدائرة.

وثمن بن بطي جهود فريق العمل المشارك في عمليات التدقيق والمراجعة برئاسة فاطمة الحصان رئيس مكتب التخطيط الاستراتيجي ومنسقي الإدارات والفريق المساعد، لما بذلوه من جهود متميزة وكثيرة أسهمت في اجتياز مرحلة التدقيق.

وأوضح أن الدائرة استطاعت خلال العامين الماضيين تطبيق نظام إدارة الجودة الأيزو 9001 بنجاح كبير.