«أصدقاء مرضى الكلى» توعي بأهمية شرب الماء

المصدر: الشارقة - وام

تنظم جمعية أصدقاء مرضى الكلى إحدى الجمعيات الداعمة للصحة في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة للعام الخامس على التوالي، حملة الماء لصحة الكلى، خلال سبتمبر الجاري وأكتوبر المقبل، لتسليط الضوء على أهمية شرب الماء في المحافظة على صحة الكلى.

وانطلقت فعاليات الحملة أمس في مدرسة الشعلة الخاصة للبنين بالشارقة، بتنظيم فقرة إذاعية أثناء طابور الصباح ومحاضرات تثقيفية توعوية، إضافة إلى وضع مجسم للكلى في ساحة المدرسة وتوزيع عبوات المياه على الطلاب، وستتواصل هذه الفعاليات في مدرسة الشعلة الخاصة للبنات ودائرة الخدمات الاجتماعية بالحمرية.