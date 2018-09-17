«سعود بن صقر التعليمية الخيرية» تطلق حملة «خلونا نساعدهم»

المصدر: رأس الخيمة - وام

أطلقت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية برأس الخيمة، صباح أمس، حملة «خلونا نساعدهم»، والتي تهدف إلى جمع التبرعات من الجمعيات الخيرية ورجال الأعمال والمحسنين والأفراد، وذلك لمساعدة الأسر ذات الدخل المحدود من تعليم أبنائهم خلال «عام زايد».

وقالت سمية عبدالله حارب السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم بمقر المؤسسة في خزام صباح أمس: «إن الهدف من الحملة هو جمع التبرعات من مختلف الجهات سواء مؤسسات أو أفراداً؛ لمساعدة الأسر ذات الدخل المحدود من تعليم أبنائهم، حيث تعنى المؤسسة بشكل رئيسي بتقديم الدعم لهذه الشريحة».