اعتماد أسماء المتحدثين في مؤتمر «صحتي» بالشارقة

المصدر: الشارقة - وام

اعتمدت اللجنة التنظيمية لمؤتمر «صحتي» السابع الذي تنظمه إدارة التثقيف الصحي التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، خلال الفترة 27-29 نوفمبر القادم، أسماء المتحدثين والأوراق العلمية المطروحة في الدورة المقبلة من المؤتمر.

وقررت اللجنة تنظيم ورشة عمل يديرها اليافعون ويحضرها 100 من أقرانهم تحت الإشراف التخصصي في ضوء اختيار اليافعين كفئة مستهدفة في فعاليات المؤتمر هذا العام وتدور الورشة حول سبل وقاية اليافعين من السمنة وتحصين مستقبلهم الصحي.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الرابع الذي عقدته اللجنة التنظيمية للمؤتمر في مقر الإدارة في إطار الاستعدادات الجارية والترتيبات التحضيرية واللوجستية المتواصلة لعقد دورة جديدة متميزة ومجدية.

وأجرت اللجنة، خلال اجتماعها الذي عقد برئاسة إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، وبحضور الدكتورة أمينة محمد المرزوقي القائمة بأعمال عميد كلية العلوم الصحية بجامعة الشارقة رئيسة اللجنة العلمية المنظمة للمؤتمر وأعضاء اللجنة - مراجعة شاملة لأجندة المؤتمر.

واستعرضت جميع المراحل المنجزة والمتبقية وفق الخطط المرسومة والجدول الزمني المحدد في إطار الحرص على تعزيز النجاحات التي حققها المؤتمر على مدى دوراته الست السابقة وتحقيق الفائدة المجتمعية المنشودة.

مبادرة

وأكدت إيمان سيف أن تخصيص ورشة عمل لليافعين خلال الدورة السابعة هي مبادرة نوعية، وسيتم تنظيمها باحترافية لضمان تحقيق أقصى فائدة لهذه الفئة التي تحظى باهتمام خاص من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، حيث ستحرص اللجنة التنظيمية على أن تكون الورشة مثمرة وتسهم في تعزيز وعي هذه الشريحة بضرورة الاستثمار في الصحة وإدراك أهمية الارتقاء بالثقافة والممارسة الوقائية وحث الآخرين على اتباع أسلوب حياة سليم لبناء مجتمع صحي خال من الأمراض والعوارض المزمنة.

من جانبها قالت الدكتورة أمينة المرزوقي إن التركيز على فئة اليافعين في مؤتمر هذا العام وعقد ورشة عمل تحت إدارتهم وبحضور نحو 100 يافع من أقرانهم سيكون له أثر إيجابي وتأثير واسع على هذه الفئة التي تشكل مرحلة انتقالية من الطفولة إلى الشباب، وتعتبر واحدة من أهم الفئات المستهدفة في أجندة الاستراتيجية الوطنية للصحة لعام 2030 لدولة الإمارات.

واعتمدت اللجنة خلال اجتماعها أسماء المتحدثين في الدورة المقبلة من المؤتمر بعد مراجعة قائمة المرشحين وسيرهم الذاتية وأوراق العمل المقدمة، وذلك بناء على عملية الترشيح الأولية التي تمت في اجتماع اللجنة العلمية السابقة. كما اعتمدت عرض نتائج الدراسة «مسك» التي تشرف عليها جامعة الشارقة تحت عنوان «الحماية والوقاية من خلال فترة الألف يوم»، والتي تهدف إلى حماية الطفل من السمنة والأمراض الأخرى التي تؤثر على حياته المستقبلية.

يذكر أن المؤتمر نجح خلال دوراته الست الماضية في استقطاب أكثر من 5000 مشارك من مختلف فئات المجتمع و80 مختصا وخبيرا محليا وعالميا بمختلف التخصصات العلمية والطبية واستعرض نحو 70 محورا صحيا متنوعا يستهدف المرأة والرجل والأطفال والأسرة بوجه عام.