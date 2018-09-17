بلدية دبا الفجيرة تحتفي بـ«يوم الحفاظ على طبقة الأوزون»

المصدر: دبا الفجيرة - البيان

نظمت بلدية دبا الفجيرة متمثلة بإدارة الخدمات العامة والبيئة شعبة التثقيف الصحي والبيئي، محاضرة بمناسبة اليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون الذي يصادف 16 سبتمبر من كل عام، تحت شعار (ابقَ هادئاً وواصل)، موجهة لطالبات مدرسة صفية بنت حيي للتعليم الأساسي لتعريفهم بالمناسبة، وتسليط الضوء على أهمية الحفاظ على طبقة الأوزون، وتوعية الطلبة بالأضرار البيئية الناتجة عن تآكل طبقة الأوزون منها (التغيرات المناخية - التصحر - حرائق الغابات)، والأضرار الصحية (سرطانات الجلد - ضعف المناعة الطبيعية - أمراض العيون) وغيرها من الأضرار التي تؤثر على البيئة والكائنات الحية بشكل عام، وفي الختام تم توزيع الهدايا والنشرات التوعوية.

حملات

إلى جانب ذلك تم عمل حملات توعوية في وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بالبلدية لتوعية الجمهور بالممارسات والسلوكيات البيئية التي تهتم بتقليل الضرر على طبقة الأوزون.