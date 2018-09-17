محطتا شحن للسيارات الكهربائية في «دبي للغولف» و«الإمارات للغولف»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن إنشاء محطتي شحن عامتين للسيارات الكهربائية في «نادي خور دبي للجولف واليخوت»، و«نادي الإمارات للجولف» في إطار مبادرة «الشاحن الأخضر» لإنشاء بنية تحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية وسعياً لتسريع عملية التحول نحو مستقبل مستدام منخفض الكربون.

وتولت الهيئة تركيب محطتين تستطيع كل منهما شحن سيارتين في آن معاً، وتقدم الهيئة حالياً حافزاً لعملاء مبادرة «الشاحن الأخضر»، من خلال تمكينهم من شحن سياراتهم الكهربائية مجاناً وعبر محطاتها العامة حصرياً لغاية 31 ديسمبر 2019.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «أطلقت الهيئة «مبادرة الشاحن الأخضر» لمحطات شحن السيارات الكهربائية في سياق دعم مبادرة دبي الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد عالمياً، وتعزيز مفهوم التنقل الأخضر.

ويمكن للأعضاء والزوار الوافدين إلى «نادي خور دبي للجولف واليخوت»و«نادي الإمارات للجولف» الاستفادة من المحطات التي يمكن الوصول إليها بسهولة وترك سياراتهم لتتزود بالشحن.

وتوفر محطة الشاحن العامة (المزودة بمنفذ مزدوج) الشحن الكامل في غضون ساعتين إلى 4 ساعات تبعاً لنوع السيارة وسعة البطارية.

بدوره، قال كريستوفر ماي، الرئيس التنفيذي في «دبي جولف»: لا تزال الاستدامة والممارسات البيئية تمثل أحد محاور التركيز الرئيسية في «نادي خور دبي للجولف واليخوت» و«نادي الإمارات للجولف».