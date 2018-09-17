«بيت الخير» ترعى 263 من أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

ترعى «بيت الخير» 263 من أصحاب الهمم، فتقدم لهم كافة احتياجاتهم الطبية، ومستلزماتهم الخاصة بالحركة والتنقل، كما تقوم الجمعية بدعم أسرهم التي يبلغ عددها 219 أسرة، بتقديم مساعدات نقدية بشكل شهري، لتوفير جو معاشي مطمئن، يسمح للأسرة بالتفرغ لدعم أبنائها وبناتها، ممن ابتلوا بشكل من أشكال العجز أو الإعاقة، حتى تتفرغ لإسعادهم وتشجعهم على إطلاق مواهبهم وملكاتهم.

ويبلغ حجم المساعدة التي تتلقاها هذه الأسر سنوياً ما يقرب من 3 ملايين درهم، بالإضافة إلى مكافأة شهرية تصرف لصاحب الهمم مباشرة، كما توفر الجمعية لهم فرصة الالتحاق بمراكز التأهيل الطبي والمهني إذا أرادوا، وتساعد في توفير الأجهزة المساعدة ككراسي الحركة والأجهزة السمعية وغيرها من أجهزة تعويضية.

وتتواصل إدارة «بيت الخير» مع المؤسسات المتخصصة بخدمة ذوي الهمم؛ لبحث سبل التكامل من أجل النهوض بهذه الشريحة، والتعاون على تنفيذ السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، والتي ترتكز على دعم «الرعاية الصحية» لذوي الهمم وإعادة التأهيل، ودعم «التعليم»، ودعم فرص «التأهيل المهني والتشغيل» وتوفير «إمكانية الوصول» ودعم سبل «الحماية الاجتماعية والتمكين الأسري»، لإدماجهم في الحياة العامة.