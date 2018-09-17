23 ألف عامل يتدربون على إدارة آفات النخيل والري

المصدر: أبوظبي- وام

نفذ مركز خدمات المزارعين بأبوظبي سلسلة من الورش التدريبية، استفاد منها 23 ألفاً و87 عاملاً منذ بداية العام الجاري 2018، وذلك للتدريب على أساسيات إدارة آفات النخيل والري والأنماط الزراعية المختلفة والممارسات الجيدة، وذلك لرفع كفاءة العمليات الحقلية بشكل عام ومكافحة آفات النخيل والحد من أضرارها البيئية والاقتصادية، بما يضمن استدامة أشجار النخيل وتحسين نوعية وكمية الإنتاج.

وتهدف الدورات إلى المحافظة على استدامة وتطوير هذا القطاع المهم في إمارة أبوظبي، من خلال تطبيق 7 برامج تدريبية شاملة لكل العمليات الزراعية تم وضعها تأكيداً لحرص المركز على تطوير بيئة زراعية متكاملة ومستدامة، من خلال تقديم خدمات تدريبية وفنية متميزة لمزارعي إمارة أبوظبي وتطبيق السياسات العامة للزراعة وسلامة الغذاء.

وحرص المركز على تخصيص جزء من التدريب للتعريف بالممارسات الزراعية الجيدة والتشجيع على تبنيها ممارسات دائمة لأفراد المجتمع الزراعي في إمارة أبوظبي، من خلال تدريب العاملين على سبل التعامل الآمن مع منتجات وقاية النبات في المزرعة وإدارة السجلات والنفايات الزراعية والسلامة الصحية للعمال، وتدريبهم كذلك على ممارسات الزراعة العضوية الجيدة، إضافة إلى برنامج التدريب على إدارة المحاصيل.