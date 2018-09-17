إنجاز حديقة سوق الجمعة في الشارقة بـ1.1 مليون درهم

المصدر: الشارقة - البيان

أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة الأعمال الإنشائية في حديقة سوق الجمعة بمليحة في الشارقة تلبية لمطالب سكان المنطقة، وقامت بتسليمها لبلدية المنطقة بتكلفة 1.1 مليون درهم، ولتكون إضافة جديدة إلى منظومة الحدائق والمتنزهات، التي تقوم بتنفيذها الدائرة في سبيل إيجاد متنفسات جديدة في مختلف أنحاء الإمارة.

وقال المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة: «يعتبر المشروع حلقة من سلسلة حلقات تطويرية جاءت ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في إطار تلبية احتياجات سكان منطقة مليحة.

من جانبه، أوضح المهندس محمد بن يعروف مدير إدارة الأفرع بالدائرة أنه تم تزويد الحديقة الممتدة على مساحة 3 آلاف متر مربع بـ 14 لعبة صديقة للطفل تناسب مختلف الأعمار يحيط بها تركيب أرضيات مطاطية تراعي شروط الأمن والسلامة إلى جانب إحاطة الحديقة بأسوار ديكورية من الألمنيوم على طول 225 متراً وممرات داخلية من الانترلوك على مساحة 1100 متر.