«اجتماعية الشارقة» تستعد لإطلاق ملتقى خدمات كبار السن السابع

المصدر: الشارقة - البيان

تستعد دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، لتنظيم ملتقى خدمات كبار السن السابع لعام 2018، الذي يحمل شعار «الشارقة مدينة مراعية للسن»، للوقوف على أبرز خدمات وبرامج المدن المراعية للسن، والخدمات التي تحقق رفاهية كبار السن، وذلك في الأول من أكتوبر القادم، بقاعة الجواهر للمؤتمرات والمناسبات، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم، رئيس المجلس التنفيذي.

وأوضح جاسم الحمادي مدير إدارة المعرفة، رئيس اللجنة العلمية للملتقى، أن الهدف الرئيس من تنظيم هذا الملتقى، هو عرض المعلومات والخبرات العالمية المتميزة ذات الصلة بكبار السن في مختلف المجالات، سواء أكانت الرعاية الصحية أو النفسية أو الاجتماعية، وسبل الاستفادة منها، وكذلك مناقشة أفضل ممارسات المدن المراعية للسن، فضلاً عن مناقشة الملتقى، المؤشرات الإحصائية لقياس تحول إمارة الشارقة لمدينة مراعية للسن.

محاور رئيسة

ولفت جاسم الحمادي، إلى أن الملتقى سيستضيف خبراء متميزين كمتحدثين رئيسين، لإلقاء محاضرات قيمة، وعرض التجارب الناجحة في كل ما يخص العناية بكبار السن، مشيراً إلى أن اللجنة العلمية، تسلمت ملخصات أوراق العمل التي ستعرض في الملتقى، والتي تعددت مواضيعها، لتغطي محاور الملتقى الخمسة، إذ تتحدث عن الخبرات الدولية في مجال رعاية المسنين في المحور الأول؛ والأساليب المتبعة في الطب الحديث والصحة العامة في المحور الثاني؛ كما شمل المحور الثالث، الجوانب الاجتماعية والنفسية والثقافية؛ إلى جانب المحور الرابع، الذي تطرق إلى مؤشرات وقياسات البحوث والإحصاء، بالإضافة إلى المحور الخامس، الذي يعرض القوانين والتشريعات المحلية والعالمية.