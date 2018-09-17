انطلاق مؤتمر «الإمارات ديرما» في أبوظبي أكتوبر المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

تنطلق فعاليات الدورة الثانية من مؤتمر ومعرض الأكاديمية الإماراتية لأمراض الجلد والليزر والتجميل «الإمارات ديرما» في 18 أكتوبر المقبل في فندق الشاطئ روتانا، في العاصمة أبوظبي، ويستمر المؤتمر والمعرض لمدة ثلاثة أيام ويسلط الضوء على العديد من المواضيع الملحة في مجال طب الجلدية بالتركيز على آخر تقنيات العناية بالبشرة والجراحات التجميلية ومكافحة الشيخوخة.

ويشكّل مؤتمر ومعرض الإمارات ديرما في دورته الثانية منصة علمية وتعليمية فريدة من نوعها حيث يجمع تحت سقف واحد نخبة من الخبراء والأطباء وأخصائيي أمراض الجلدية من المنطقة والعالم لتبادل الخبرات ومناقشة الأبحاث العلمية والتعرف على التقنيات الحديثة في مجال العناية بصحة البشرة. كما يوفّر للمشاركين فرصة مميزة للاطلاع على أدوات التشخيص الحديثة وآخر المستجدات في التكنولوجيا المستخدمة في علاج أمراض الجلد والبشرة بالإضافة إلى التعرّف على العلامات التجارية المشاركة والتخصصات الجديدة في طب الجلدية.

استقطاب

ومن المتوقع أن يستقطب مؤتمر ومعرض الإمارات ديرما لهذا العام أكثر من 300 زائر ومشارك، و47 مختصا من 33 دولة حول العالم، في حين من المقرر أن يضم المؤتمر 70 جلسة علمية حول عدد من الموضوعات الرئيسية المتعلقة بصحة الجلد مثل الطب التجميلي ومكافحة الشيخوخة، الأمراض الجلدية المختلفة، الفيلر، البوتوكس، علاجات الليزر، الجراحة التجميلية، الصدفية والبهاق وغيرها الكثير، كما سيشهد المعرض المرافق للمؤتمر مشاركة 15 شركة محلية وعالمية والتي ستطرح أحدث الأجهزة والمعدات الطبية المتعلقة بطب الجلد والليزر.

وقال الدكتور حسن كلداري رئيس مؤتمر ومعرض الإمارات ديرما، الأستاذ المساعد في طب الأمراض الجلدية بجامعة الإمارات: «تشمل أجندة مؤتمر ومعرض الإمارات ديرما لهذا العام عددا من المواضيع الملحة في اختصاص طب الجلد والبشرة، ويستضيف المؤتمر لهذا العام جلسة علمية فريدة من نوعها تحدث لأول مرة في دولة الإمارات ليومين تشمل ورش عمل وعروضا توضيحية يقدمها الخبراء والأطباء والمختصون في مجال طب الجلدية من العالم لمناقشة تجديد خلايا الجلد وإصلاح الأنسجة كما تم استعراض آخر التطورات في الحقن، أما اليوم الثالث من المؤتمر فسيضم جلسة علمية مفتوحة لمناقشة الملخصات العلمية المقدّمة من زملائنا في طب الجلدية حول العالم».