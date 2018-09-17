خدمات تسجيل العقود الإيجارية بأبوظبي رقمية 100%

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت لجنة التكنولوجيا في دائرة التخطيط العمراني والبلديات بأبوظبي أنها استكملت خطة التحول الرقمي لخدمات تسجيل العقود الإيجارية لتصبح الآن بنسبة 100 % رقمية على مستوى البلديات الثلاث (بلدية مدينة أبوظبي، بلدية العين، بلدية منطقة الظفرة).

وأشارت لجنة التكنولوجيا في الدائرة، إلى أنه أصبح بإمكان المؤجرين إتمام جميع عمليات تسجيل العقود الإيجارية عبر منصة الخدمات الرقمية المتكاملة (سمارت هب) (Smart Hub) دون الحاجة لمراجعة أي مركز من مراكز خدمات المتعاملين التقليدية.

ودعت اللجنة جميع الشركات والمؤسسات والأفراد إلى الشروع في التسجيل وفتح حساباتهم على المنصة ليتمكنوا من الاستفادة من حزمة الخدمات الرقمية العديدة التي تتيحها الدائرة لمتعامليها، ومن ضمنها خدمات تسجيل العقود الإيجارية، مؤكدة أنها تواصل تنفيذ خطتها في التحول الرقمي لخدماتها بالشكل الذي يحقق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، للارتقاء بالخدمات كافة، وذلك إسعاداً للمتعاملين وتحسيناً في الكفاءة التشغيلية.

خدمات

من جانبها أوضحت سلامة الظاهري مديرة المشروع أن خدمات تسجيل العقود الإيجارية الرقمية الجديدة تشمل: إدراج الوحدات الإيجارية، تسجيل الوحدات الإيجارية، اتفاقية نقل إدارة العقارات، إلغاء اتفاقية إدارة العقارات، تجديد اتفاقية إدارة العقارات، تعديل اتفاقية إدارة العقارات، تعديل بيانات عقار، إلغاء عقد إيجار، إغلاق عقد إيجار، إنهاء عقد إيجار (أمر محكمة)، تعديل عقد إيجار، تجديد عقد إيجار، تسجيل عقد إيجار جديد، إنشاء حساب مشترك لمجموعة متعاملين.

وأشارت إلى أن إجراء المؤجر الفرد يمر في خمس مراحل: أولاً: تفعيل حساب استخدام خدمات توثيق العقود الإيجارية، ثانياً: إدراج العقار، ثالثاً: تسجيل العقار، رابعاً: إنشاء عقد إدارة عقار بالملكية، خامساً: المباشرة بإصدار العقود، مبينة أن جميع هذه المراحل يتم اعتمادها فوراً، ولا تتطلب زيارة مراكز البلديات، ويمكن للمؤجر ربط حسابه بمندوب للقيام بهذه الأعمال نيابة عنه عن طريق النظام ومن دون الحاجة لزيارة مراكز البلدية.

ارتباط

وأضافت أن نظام تسجيل العقود الإيجارية في إمارة أبوظبي مرتبط مباشرة مع دائرة التنمية الاقتصادية، وشركات التوزيع (مياه - كهرباء) في أبوظبي، والظفرة، والعين، ولا حاجة لزيارة هذه الجهات، وكل ما على المتعامل فعله هو تفعيل حسابه في النظام وتوفير الوقت والجهد على المؤجر والمستأجر من خلال استغلال هذه المنظومة الرقمية المتطورة، كما يوفر الموقع خدمات متميزة للمؤجر والمستأجر ومثال ذلك: خاصية تحديث ربط حساب توثيق بالدخول الذكي smartpass، ويصل إلى المتعامل رابط طباعة العقد من خلال رسالة نصية، إرسال بيانات العقد لشركات التوزيع والتنمية الاقتصادية مباشرة، إصدار تقارير بالعقارات المسجلة وبيانات العقود على كل عقار، خاصية التأكد من صحة العقد وتفادي العقود المزورة، تسجيل بيانات القاطنين والمستأجرين عن بعد بدون الحاجة لإحضار الهويات، تسجيل العقود مباشرة دون الحضور الشخصي أو الوجود على أرض الدولة.