« أبوظبي للرقابة الغذائية» يحوّل 17 خدمة إلى رقمية أكتوبر المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

يبدأ جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل بتحويل 17 خدمة، من بين 37 خدمة يقدمها للمجتمع، بشكل كامل لتكون رقمية، وإنجاز المعاملات من خلال التطبيق الذكي للجهاز والموقع الإلكتروني دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة التابعة له، حيث باشر الجهاز بإطلاق حملة إرشادية متكاملة لتعريف المتعاملين بآلية التقديم على هذه الخدمات من خلال إصدارات مرئية، يتم بثها عبر حسابات الجهاز الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ليصبح إجمالي الخدمات التي شهدت تحولاً رقمياً كاملاً 28 خدمة، بعد قرار الجهاز بالتحوّل خلال العام 2016 بالتقديم على 11 خدمة غذائية بشكل رقمي، وإيقاف التقديم عليها وجهاً لوجه.

مراعاة

وأكد المهندس ثامر راشد القاسمي المتحدث الرسمي باسم الجهاز أنه سيتم مراعاة أصحاب الهمم وكبار السن، وتقديم المساعدة لهم من قبل موظفي الجهاز، كما سيتم تقديم كل الدعم للمتعاملين لتمكينهم من استخدام التقنية لإنجاز معاملاتهم، وتتمثل الخدمات في مجال الثروة الزراعية في طلب إصدار بطاقة الخدمات الزراعية، طلب إصدار بدل فاقد لبطاقة الخدمات الزراعية، طلب صرف الغطاسات، طلب صرف الأعلاف، طلب التسجيل في برنامج تحسين دخل المزارعين (باستثناء حالات الورثة).

طلب

وفي ما يخص الخدمات في مجال الثروة الحيوانية بيّن القاسمي أنها تتمثل في طلب تسجيل جديد للثروة الحيوانية، وطلب تحديث بيانات مالك الثروة الحيوانية، وطلب استكمال ترقيم الثروة الحيوانية، وطلب إصدار شهادة حصر الثروة الحيوانية، وطلب إصدار شهادة خلو الحيوانات من الأمراض، وطلب فحص وعلاج الحيوانات (استثناء حالات الطوارئ)، وطلب رش الحيوانات بالمبيدات الحشرية، وطلب إجراء عملية جراحية للحيوانات، وطلب التلقيح الاصطناعي للثروة الحيوانية، وطلب تقييم خصوبة ذكور الإبل، وطلب تشخيص وعلاج الخصوبة والحمل لدى الحيوانات، وطلب إجراء تحليل مخبري للحيوانات.

يشار إلى أن الخدمات المقدمة لمربي الثروة الحيوانية والخدمات الزراعية تستحوذ على 97.6% من إجمالي الخدمات المقدمة للمتعاملين، بينما توزع الباقي على الخدمات الغذائية والطلبات المؤسسية المختلفة، التي يقدم عليها المتعاملون بصفة مستمرة كطلبات التسجيل بالتطبيق الذكي وتسجيل الشركات.