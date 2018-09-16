محمد بن زايد يعتمد الخطة التفصيلية لبرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية

المصدر: البيان الالكتروني

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال اجتماع مع أعضاء اللجنة التنفيذية لحكومة أبوظبي، الخطة التفصيلية لبرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21" بميزانية 50 مليار درهم للثلاث سنوات القادمة

وقال سموه عبر تويتر: اعتمدنا اليوم، خلال اجتماع مع أعضاء اللجنة التنفيذية لحكومة أبوظبي، الخطة التفصيلية لبرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21" بميزانية 50 مليار درهم للثلاث سنوات القادمة، على أن يتم تخصيص 20 مليار درهم من الحزمة التنموية للعام 2019.

وأوضح سموه : يهدف " غداً 21 " لتعزيز تنافسية العجلة التنموية بأبوظبي وريادتها استناداً إلى 4 محاور رئيسة : الأعمال والاستثمار، المجتمع، المعرفة والابتكار، ونمط الحياة .. وتشمل المرحلة الأولى على أكثر من 50 مبادرة تتوافق مع أولويات المواطن وتطلعاته واحتياجات المقيم والمستثمر.

وأضاف : وجهنا بإطلاق أجندة المرحلة الأولى من حزمة المسرعات التنموية خلال الأيام المقبلة وتسريع تنفيذ المشاريع المجتمعية ومبادرات تحسين بيئة الأعمال. كلنا ثقة بنجاح "غداً 21" بجهود فريق العمل في حكومة أبوظبي والشراكة القائمة مع المجتمع وقطاع الأعمال بما يضمن النجاح للجميع.