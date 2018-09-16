إقامة دبي تنجز إجراءات 3 ملايين و821 ألف مسافر في أغسطس

المصدر: وام

كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن عدد حركات الدخول والخروج عبر المنافذ الجوية خلال شهر أغسطس الماضي بلغت 3 ملايين و821 ألفا و 722 حركة في حين وصل عدد مستخدمي البوابات الذكية إلى 673 ألفا و759 شخصا في الفترة نفسها ما أسهم في تسهيل عملية المرور عبر مطارات دبي و تحقيق رؤية الإدارة في أن تكون الإمارات أفضل دول العالم أمنا وسلامة.

و قال سعادة اللواء محمد المري مدير عام إقامة دبي إن مطار دبي الدولي الذي يتربع على قائمة أكبر مطارات العالم يشهد ازدحاما بالمسافرين خاصة في الاجازات الرسمية والأعياد و الذين تزداد أعدادهم لقضاء الإجازة في ربوع الامارات .

وأكد حرص إقامة دبي على ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في أن يكون مطار دبي الدولي "بوابة سلام" تطل منها شعوب العالم على شعب دولة الإمارات العربية المتحدة ورؤيته في أن يكون مطار دبي الدولي أيقونة السعادة و الأمن و الاطمئنان لكل مسافر.